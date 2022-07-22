Банк России снизил ключевую ставку до 8% и улучшил прогноз по инфляции на 2022 год

По данным Банка России годовая инфляция в 2022 году не превысит 15%, а минимальный показатель составит 12%. Таким образом, прогноз стал значительно лучше предыдущего (14-17%).

В виду улучшения макроэкономических показателей Банк России принял решение понизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Регулятор указывает также на низкие темпы прироста потребительских цен.

Представители Банка России отмечают, что снижение деловой активности в стране происходит значительно медленнее, чем предполагалось в июне 2022 года. Тем не менее, внешние условия для экономики России остаются трудными и по-прежнему серьезно ограничивают экономическую деятельность страны.

В целом регулятор прогнозирует рост ключевой ставки в течение 2022 года. При этом к концу года она не должна превысить 10,5-10,8%, в 2023 году снизиться до 6,5-8,5%, а в 2024 году — до 6-7%. В первую очередь будет оцениваться целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Банк России также отмечает сохранение притока средств граждан на банковские счета даже несмотря на снижение депозитных ставок. Регулятор считает, что такой рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения создает условия для активизации потребления в будущем.