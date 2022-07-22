Источники ТАСС в силовых структурах сообщили, что российская армия применила в Украине новейший ударный БПЛА «Ласточка», который уничтожил несколько бронированных объектов ВСУ.

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение по живой силе противника и уничтожили несколько бронированных объектов Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.

Собеседник ТАСС уточнил, что БПЛА «Ласточка» применяют осколочные и кумулятивные боеприпасы. Аппараты имеют легкий вес и возможность сбрасывать малокалиберные боеприпасы, которые адаптированы специально для применения с воздуха.

Впервые БПЛА «Ласточка» применялись российскими военными во время основного эпизода стратегических учений «Запад» на полигоне Мулино осенью 2021 года. При этом в открытых источниках информации об этих дронах практически нет.

Известно, что беспилотный летательный аппарат запускают в воздух с помощью специальной катапульты. Под его фюзеляжем размещаются малогабаритные боеприпасы. Вес, скорость и размеры БПЛА «Ласточка» не сообщаются.