Bloomberg: Китай столкнулся с конкуренцией за дешевую российскую нефть

Авторитетное аналитическое агентство Bloomberg сообщает, что Китай неожиданно столкнулся с конкуренцией за дешевую российскую нефть сорта ESPO. Индия претендует на большие объемы.

Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией за российскую дешевую нефть сорта ESPO. Если ранее Индию не очень интересовал дальневосточный сорт из-за большего расстояния от российского порта погрузки Козьмино, то теперь целых шесть танкеров уже на пути к индийским потребителям.

Аналитики считают, что единственное вынуждающее Индию обстоятельство покупать российскую нефть сорта ESPO — более привлекательная цена по сравнению с другими сутрами из стран Персидского залива и Западной Африки. При этом ранее основном покупателем ESPO был Китай, который также заменяет поставки из Западной Африки и Бразилии этим сортом.

Ко всему прочему, Китай еще и имеет более низкую скидку на покупку дешевого российского сорта ESPO, чем Индия. Скидка от поставщиков составляет от 10 до 12 долларов за баррель (это с учетом того, что российский сорт и так продается дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa).

Точная скидка на поставки в Индию пока сообщаются, однако если индийская сторона решилась заказывать танкеры из порта Козьмино, то она будет существенно больше, чем российские поставщики предоставляют Китаю. Аналитики считают, что дискаунт на поставки в Индию может достигать 30% за баррель.