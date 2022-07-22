Украина подписала свою часть сделки по зерну с Турцией и ООН

Украина, Турция и ООН подписали в «Астанинском формате» свою часть соглашения по вывозу украинского зерна.

В пятницу, 22 июля 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили об успешном заключении части сделки между Украиной, Турцией и Организацией Объединённых Наций по экспорту украинского зерна.

Помимо прочего отмечается, что контроль за портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный», из которых будут вывозиться украинские зерновые культуры, будет осуществляться украинской стороной.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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