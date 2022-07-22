Жена президента США Джо Байдена поблагодарила за оскорбление своего мужа

Инцидент попал на видео журналистов. Во время прохода американского лидера около собравшихся вокруг него людей, один из мужчин в толпе оскорбил Джо Байдена.

В тоже время супруга президента США Джилл поблагодарила прохожего, который выкрикивал оскорбления в адрес ее мужа. Мужчина заявил, что Байден — худший президент в американской истории и потребовал вернуть деньги за бензин. В ответ на его выкрики Джилл повернулась и радостно воскликнула: «Спасибо, спасибо!»

Ранее исследовательская компания Morning Consult сообщила, что большинство американских избирателей не одобряют действия Джо Байдена на посту президента США. В 44 из 50 штатов, где проводила опросы, американцы также не поддерживают продолжение работы Джо Байдена.

Только за этот год рейтинг президента США потерял несколько десятков процентов. Так, согласно последним опросам среди американцев, доверяют политике Джо Байдена только 39%. Кроме того, пошатнулось доверие и к Демократической партии, которой стали доверять менее 70% опрошенных.

Обозреватель The Washington Post Дэн Бальц считает, что неудачи Джо Байдена на посту президента не только влияют на положение дел в США, но и мешают демократам удерживать контроль над грядущими парламентскими выборами в ноябре.