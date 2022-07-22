Центробанк России не снимет ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре

Глава финансового российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре 2022 года Центральный банк России намерен продлить ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам.

Эльвира Набиуллина напомнила, что на данный момент ограничения действуют до 9 сентября 2022 года, однако у Центробанка России нет никаких оснований для ожидания улучшения ситуации с поступлением иностранной наличной валюты.

Она отметила, что решение недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе, как и решение ЦБ РФ о запрете выдачи ее населению. Набиуллина указала на усугубляющуюся ситуацию тем, что у многих российских банков есть обязательства по выдаче средств гражданам, которые имеют валютные счета, открытые ранее (однако в рамках лимита в 10 тысяч долларов).

Набиуллина полагает, что даже самые жесткие сценарии не уберут обращение наличных долларов в России. Другой вопрос в получении долларов гражданами Российской Федерации — запрет и ограничения будут действовать и после 9 сентября 2022 года.

Глава Центробанка России также назвала количество наличных долларов в России. По ее словам, на руках у населения более 85 миллиардов доллар, поэтому изъять ее или прекратить обращение долларов в России невозможно.