Минобороны РФ: солдаты теробороны Украины похищают пророссийских граждан
Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявляет, что украинские боевики похищают поддерживающих СВО РФ жителей Середина-Буды.
22 июля представитель Министерства обороны Российской Федерации Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга заявил о том, что бойцы территориальной обороны Украины проводят зачистку пророссийски настроенных граждан в городе Середина-Буда Сумской области.
Мизинцев утверждает, что силы ТрО ВСУ проводят рейды по домам жителей Середина-Буды и, при обнаружении в телефонах мирных жителей вызовов на российские номера, увозят гражданских в неизвестном направлении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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