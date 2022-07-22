Минобороны РФ: солдаты теробороны Украины похищают пророссийских граждан

Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявляет, что украинские боевики похищают поддерживающих СВО РФ жителей Середина-Буды.

22 июля представитель Министерства обороны Российской Федерации Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга заявил о том, что бойцы территориальной обороны Украины проводят зачистку пророссийски настроенных граждан в городе Середина-Буда Сумской области.

Мизинцев утверждает, что силы ТрО ВСУ проводят рейды по домам жителей Середина-Буды и, при обнаружении в телефонах мирных жителей вызовов на российские номера, увозят гражданских в неизвестном направлении.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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