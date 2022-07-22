В Евросоюзе произошел раскол из-за предложений сократить использование газа

Италия, Польша и Венгрия не готовы согласиться с планом Евросоюза по сокращению использования газа на 15% в течение восьми месяцев.

Еврокомиссия сообщает, что в период с января по апрель ЕС сократил потребление газа в целом на 5%, а в государствах-членах, где произошло сокращение, не было заметного влияния на валовой внутренний продукт.

Португалия выступает категорически против этого плана. В этом году стране пришлось увеличить потребление природного газа для выработки электроэнергии из-за проблем с гидроэлектроэнергией в условиях засухи. План может оставить Португалию без электричества.

Вице-премьер Испании Тереза Рибера заявила, что ее страна не может поддержать данный план, поскольку в нем игнорируются ключевые экономические и социальные последствия общеевропейского нормирования.

Она отметила, что сокращение потребления газа заставит страну сократить производство электроэнергии и прекратить экспорт газа на остальную часть континента.

Рибера считает, что предложение может быть отправной точкой для обсуждения, но не конечным вариантом.

Португалия и Испания традиционно меньше полагались на поставки российского газа, чем другие европейские страны.

Пиренейский полуостров имеет лишь ограниченное трубопроводное сообщение с остальной Европой, но при этом обладает большими мощностями по регазификации для приема партий сжиженного природного газа.