Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что перемирие с Россией без возврата территорий республик Донбасса только продлит конфликт.

Вечером пятницы, 22 июля 2022 года, американская газета The Wall Street Journal опубликовала интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он сделал очередное воинственное заявление.

Зеленский утверждает, что прекращение огня и решение украинского вопроса за столом переговоров с Россией без возвращение в состав государства ДНР и ЛНР не даст никакого результата, кроме затягивания конфликта между странами.