Россия перезапустила «Северный поток – 1», но проблемы Германии это не решает

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек полагал, что Россия не восстановит работу газопровода «Северный поток – 1» после технических работ. Однако эти опасения не оправдались.

С 21 июля «Газпром» снова начал поставлять газ в Германию после 10 дней ремонтных работ. Однако энергетическая ситуация по-прежнему остается сложной во всей Европе, особенно в Германии.

Руководитель группы энергетических переходов в Немецком институте перспективных исследований в области устойчивого развития Йохан Лиллиестам говорит, что кризис грозит разрушительными экономическими, социальными, политическими последствиями.

Старший советник по газовой политике в энергетическом аналитическом центре E3G Рафаэль Аното отмечает, что даже при продолжении поставок российского газа, ущерб уже нанесен.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала 27 стран-членов ЕС сократить потребление энергии на 15% в период с 1 августа по апрель следующего года, а также дать ЕС право ввести нормирование природного газа.

Она заявила, что Россия шантажирует Европу, используя энергию как оружие. По ее слова, полное прекращение поставок российского газа все еще остается вероятным.

Теперь приоритетом ЕС является отказ от газпромовского газа, даже если для этого потребуется перезапустить законсервированные угольные электростанции и поставить под угрозу обязательства по выбросам парниковых газов.

В условиях продолжающейся энергетической нестабильности исторические памятники по всей Германии больше не освещаются ночью, уличные фонари приглушены, и, несмотря на жару, кондиционирование воздуха в общественных зданиях установлены на минимальное охлаждение.