Евросоюз подал 4 судебных иска против правительства Великобритании

Европейская комиссия возбудила четыре новых судебных иска против правительства Великобритании за нарушение положений соглашения о Brexit в Северной Ирландии.

Брюссель обвиняет Великобританию в отсутствии надлежащих таможенных проверок товаров, поступающих в страну из Северной Ирландии. Считается, что это помогает контрабандистам нарушать экспортный контроль ЕС.

Остальные три нарушения связаны с тем, что Великобритания не выполняет должным образом правила ЕС в отношении сбора акцизных сборов, НДС для электронной коммерции и налога на алкоголь.

По мнению Еврокомиссии, это создает фискальные риски для Европейского союза.

Ранее были открыты три дела, связанные с сертификацией сельскохозяйственной продукции, санитарными и фитосанитарными проверками, непредоставлением статистики Евросоюзу.

Великобритания заявляет, что подписанная ею сделка затрагивает торговлю между Великобританией и Северной Ирландией и что ее необходимо изменить.

В Еврокомиссии говорят, что в духе конструктивного сотрудничества воздержались от запуска определенных процедур нарушения в течение более года, чтобы создать пространство для поиска совместных решений с Великобританией.

Но нежелание Великобритании участвовать в содержательных дискуссиях с февраля прошлого года и продолжающееся прохождение законопроекта о протоколе Северной Ирландии через британский парламент прямо противоречат этому духу.