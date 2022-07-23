Евросоюз подал 4 судебных иска против правительства Великобритании
Европейская комиссия возбудила четыре новых судебных иска против правительства Великобритании за нарушение положений соглашения о Brexit в Северной Ирландии.
Брюссель обвиняет Великобританию в отсутствии надлежащих таможенных проверок товаров, поступающих в страну из Северной Ирландии. Считается, что это помогает контрабандистам нарушать экспортный контроль ЕС.
Остальные три нарушения связаны с тем, что Великобритания не выполняет должным образом правила ЕС в отношении сбора акцизных сборов, НДС для электронной коммерции и налога на алкоголь.
По мнению Еврокомиссии, это создает фискальные риски для Европейского союза.
Ранее были открыты три дела, связанные с сертификацией сельскохозяйственной продукции, санитарными и фитосанитарными проверками, непредоставлением статистики Евросоюзу.
Великобритания заявляет, что подписанная ею сделка затрагивает торговлю между Великобританией и Северной Ирландией и что ее необходимо изменить.
В Еврокомиссии говорят, что в духе конструктивного сотрудничества воздержались от запуска определенных процедур нарушения в течение более года, чтобы создать пространство для поиска совместных решений с Великобританией.
Но нежелание Великобритании участвовать в содержательных дискуссиях с февраля прошлого года и продолжающееся прохождение законопроекта о протоколе Северной Ирландии через британский парламент прямо противоречат этому духу.
Опубликовано: Светлана Репина
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