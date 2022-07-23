Пентагон: США поставят Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost и 4 РСЗО HIMARS

Пресс-служба американского Пентагона анонсировала поставку ударных дронов Phoenix Ghost на Украину.

Ряд американских изданий со ссылкой на Министерство обороны США сообщили, что уже в августе Вашингтон поставит Креву 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost. Поставка данных БПЛА на Украину будет осуществлена в рамках нового пакета военной помощи Киеву на сумму в 270 миллионов долларов.

Также в Пентагоне сообщили, что помимо Phoenix Ghost ВСУ получат ещё четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 36 тысяч снарядов для артиллерии.