Зеленский: Украина экспортирует 20 млн тонн прошлогоднего зерна
Владимир Зеленский рассказал о том, как поступит Украина после подписания зернового договора с Россией, Турцией и ООН.
В субботу Владимир Зеленский прокомментировал подписания договора по вывозу зерна из Украины между делегациями Киева, России, Турции и ООН. По словам Зеленского, теперь Украина в состоянии экспортировать 20 миллионов тонн прошлогоднего зерна. Также Киев хочет экспортировать свой новый урожай, находящийся в обработке.
Также Владимир Зеленский заявил, что для вывоза зерна за границу Украина никому не уступит контроль над своими портами, а разминирование прибрежных территорий будет лишь частичным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
МИД Словении сожалеет включении страны в российский список недружественных стран
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
The Times: кандидат на пост премьера Британии Сунак раскрыл главную проблему страны
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США