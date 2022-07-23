Зеленский: Украина экспортирует 20 млн тонн прошлогоднего зерна

Владимир Зеленский рассказал о том, как поступит Украина после подписания зернового договора с Россией, Турцией и ООН.

В субботу Владимир Зеленский прокомментировал подписания договора по вывозу зерна из Украины между делегациями Киева, России, Турции и ООН. По словам Зеленского, теперь Украина в состоянии экспортировать 20 миллионов тонн прошлогоднего зерна. Также Киев хочет экспортировать свой новый урожай, находящийся в обработке.

Также Владимир Зеленский заявил, что для вывоза зерна за границу Украина никому не уступит контроль над своими портами, а разминирование прибрежных территорий будет лишь частичным.