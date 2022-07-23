Bloomberg: Евросоюз увеличил импорт нефти из Ирака и Ближнего Востока
Издание Bloomberg сообщает, что из-за антироссийских санкций страны ЕС были вынуждены увеличить закупку нефти у партнёров из Ближнего Востока.
Американское новостное агентство Bloomberg утверждает, что государства-члены Европейского союза вынужденно нарастили импорт ближневосточной нефти на фоне антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа преимущественно закупает нефть у Саудовской Аравии и Ирака, отказываясь покупать нефть у России.
Журналисты Bloomberg подчёркивают, что на фоне подобных изменений страны Ближнего Востока практически полностью прекратили продавать нефть странам Азии, переориентировавшись на ЕС, в то время как Россия стала продавать больше нефти азиатским государствам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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