Bloomberg: Евросоюз увеличил импорт нефти из Ирака и Ближнего Востока

Издание Bloomberg сообщает, что из-за антироссийских санкций страны ЕС были вынуждены увеличить закупку нефти у партнёров из Ближнего Востока.

Американское новостное агентство Bloomberg утверждает, что государства-члены Европейского союза вынужденно нарастили импорт ближневосточной нефти на фоне антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа преимущественно закупает нефть у Саудовской Аравии и Ирака, отказываясь покупать нефть у России.

Журналисты Bloomberg подчёркивают, что на фоне подобных изменений страны Ближнего Востока практически полностью прекратили продавать нефть странам Азии, переориентировавшись на ЕС, в то время как Россия стала продавать больше нефти азиатским государствам.