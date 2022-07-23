Лиз Трасс считает себя бунтаркой и хочет изменить правительство Британии
Издание Daily Telegraph рассказало о намерениях главы МИД Британии Лиз Трасс изменить правительство собственной страны.
23 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании и министр иностранных дел страны Лиз Трасс дала интервью газете Daily Telegraph, где призналась, что в свои 46 лет считает себя бунтаркой. Трасс напомнила, что уже десять лет она меняет министерские должности в британском правительстве и имеет большой политический опыт.
Вместе с тем Лиз Трасс подчёркивает, что в случае её избрания на пост премьер-министра Великобритании она прекратит менять место работы и изменит само правительство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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