CNN: Пентагон опроверг данные РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в Украине
Издание CNN утверждает, что российские военные не смогли уничтожить комплексы HIMARS на территории украинского государства.
Американский телеканал CNN пообщался с сотрудником Министерства обороны США, который на основе анонимности рассказал, что информация российских СМИ об уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS не соответствует действительности. По данным Пентагона, украинские военные не потеряли ни одну единицу "Химарсов".
Также представитель Пентагона сообщил, что удары ВСУ из HIMARS сосредоточены на российских складах с оружием и командных центров армии, ввиду чего российские военные усилили мероприятия по маскировке, однако не достигли в этом успеха.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Associated Press: Южная Корея предоставит гражданам доступ к СМИ КНДР
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Лиз Трасс считает себя бунтаркой и хочет изменить правительство Британии
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США