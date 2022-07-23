CNN: Пентагон опроверг данные РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в Украине

Издание CNN утверждает, что российские военные не смогли уничтожить комплексы HIMARS на территории украинского государства.

Американский телеканал CNN пообщался с сотрудником Министерства обороны США, который на основе анонимности рассказал, что информация российских СМИ об уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS не соответствует действительности. По данным Пентагона, украинские военные не потеряли ни одну единицу "Химарсов".

Также представитель Пентагона сообщил, что удары ВСУ из HIMARS сосредоточены на российских складах с оружием и командных центров армии, ввиду чего российские военные усилили мероприятия по маскировке, однако не достигли в этом успеха.