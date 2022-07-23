Госдеп сообщил о гибели двух наёмников из США на Донбассе

Пресс-служба американского Госдепартамента уведомляет, что два американца, воевавших на стороне Украины, были убиты на Донбассе.

Утром субботы телеканал ABC News сообщил, что пресс-служба Госдепартамента США объявила о гибели двух американцев, которые воевали за вооружённые силы Украины. Сообщается, что граждане Соединённых Штатов выбыли ликвидированы российскими военными на территории Донбасса.

К текущему моменту в Госдепе отказываются раскрывать имена погибших на Донбассе американцев, однако в июне текущего года ведомство сообщило о смерти гражданина США Стивена Забельски, который также воевал за Киевский режим.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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