Пресс-служба американского Госдепартамента уведомляет, что два американца, воевавших на стороне Украины, были убиты на Донбассе.

Утром субботы телеканал ABC News сообщил, что пресс-служба Госдепартамента США объявила о гибели двух американцев, которые воевали за вооружённые силы Украины. Сообщается, что граждане Соединённых Штатов выбыли ликвидированы российскими военными на территории Донбасса.

К текущему моменту в Госдепе отказываются раскрывать имена погибших на Донбассе американцев, однако в июне текущего года ведомство сообщило о смерти гражданина США Стивена Забельски, который также воевал за Киевский режим.