Госдеп сообщил о гибели двух наёмников из США на Донбассе
Пресс-служба американского Госдепартамента уведомляет, что два американца, воевавших на стороне Украины, были убиты на Донбассе.
Утром субботы телеканал ABC News сообщил, что пресс-служба Госдепартамента США объявила о гибели двух американцев, которые воевали за вооружённые силы Украины. Сообщается, что граждане Соединённых Штатов выбыли ликвидированы российскими военными на территории Донбасса.
К текущему моменту в Госдепе отказываются раскрывать имена погибших на Донбассе американцев, однако в июне текущего года ведомство сообщило о смерти гражданина США Стивена Забельски, который также воевал за Киевский режим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Госдеп сообщил о гибели двух наёмников из США на Донбассе
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
LRT: Литва возобновила железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининград
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США