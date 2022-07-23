Коррумпированные военные ВСУ продали HIMARS россиянам

Российским военным удалось провести сделку по закупке в ВСУ системы залпового огня HIMARS, которую США поставляет на Украину.

Факт подтвердил режиссер-документалист Валерий Татаров, который готовит эксклюзивные материалы об СВО.

«Я знаю о том, что одну установку HIMARS даже удалось прикупить, об этом идут серьезные слухи в Донбассе. И это похоже на правду, потому что нет такого, чего бы не смогли продать украинские военнослужащие», - сообщил Татаров, отметив, что все дело в цене вопроса, а установку оставили в «серой зоне».

Это поможет российским инженерам изучить особенности РСЗО HIMARS. В том числе принять технологические решения по выводу из строя ее систем.

Информация о сделке между коррумпированными украинскими военными и покупателями, в роли которых выступили россияне, появилась ранее и в ТК «Военкоры Русской Весны».

Официальных подтверждений со стороны Минобороны России пока не последовало, возможно, на этом основании готовится информация о торговле Киевом полученными с Запада вооружениями.