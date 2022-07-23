Зеленский просит у Германии и США ускорить поставки систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский срочно запросил поставку оборонительного вооружения для защиты городов Украины от российского ракетного обстрела.

Такие системы обещали Германия и США, но они еще не поставлены, сказал Зеленский в интервью Wall Street Journal (WSJ ).

Украина намерена купить одиннадцать систем ПВО Iris-T SLM у немецкого производителя Diehl Defense. Киев подал заявку на экспорт этих систем в правительство ФРГ в начале июля, но пока не получил ответа.

Канцлер Олаф Шольц тем не менее пообещал поставку в ближайшее время хотя бы одной Iris-T SLM, которая считается одной из самых современных и дорогих систем ПВО.

Зеленский заявил «WSJ», что поставка зенитных комплексов для США и Европы значительно дешевле, чем поддержка разрушенной украинской экономики финансовыми средствами.

«Почему наша экономика не работает? Потому что люди за границей, женщины и дети», — аргументировал Зеленский потребности в системах ПВО: «Женщина, которая возвращается с ребенком на Украину, пока ее муж борется, могла бы пойти на работу. Но все по-прежнему боятся отправлять своих детей в школу из-за ракет».

Тем временем США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 270 миллионов долларов. По данным Министерства обороны США он включает в себя 4 РСЗО Химарс, до 580 беспилотников Phoenix Ghosts и 36 тысяч артиллерийских боеприпасов.