Госдеп США подтвердил гибель двух американцев на Донбассе

По сообщению американского Госдепа, двое граждан Соединенных Штатов погибли на Донбассе.

В Государственном департамента Соединенных Штатов Америки подтвердили, что дворе американских граждан погибли в Украине.

Сообщается, что двое граждан Соединенных Штатов погибли в ходе боевых действий на территории Донбасса.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине", - сообщил источник АВС в Госдепе.

Имена погибших, ровно как и источника информации, не называются. Известно лишь, что оба американца принимали участие в конфликте на стороне ВСУ.