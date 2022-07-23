Госдеп США подтвердил гибель двух американцев на Донбассе

По сообщению американского Госдепа, двое граждан Соединенных Штатов погибли на Донбассе.

В Государственном департамента Соединенных Штатов Америки подтвердили, что дворе американских граждан погибли в Украине.

Сообщается, что двое граждан Соединенных Штатов погибли в ходе боевых действий на территории Донбасса.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине", - сообщил источник АВС в Госдепе.

Имена погибших, ровно как и источника информации, не называются. Известно лишь, что оба американца принимали участие в конфликте на стороне ВСУ.

Опубликовано: Николай Скира

 

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