Госдеп США подтвердил гибель двух американцев на Донбассе
По сообщению американского Госдепа, двое граждан Соединенных Штатов погибли на Донбассе.
В Государственном департамента Соединенных Штатов Америки подтвердили, что дворе американских граждан погибли в Украине.
Сообщается, что двое граждан Соединенных Штатов погибли в ходе боевых действий на территории Донбасса.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине", - сообщил источник АВС в Госдепе.
Имена погибших, ровно как и источника информации, не называются. Известно лишь, что оба американца принимали участие в конфликте на стороне ВСУ.
Опубликовано: Николай Скира
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