Первому президенту Албании запретили въезд в Великобританию

Бывший президент Албании Сали Бериша заявил в пятницу, что ему запретили въезд в Великобританию из-за обвинений в коррумпированных связях, которые он отрицает.

Ранее в четверг посольство Великобритании в Тиране сообщило в Твиттере, что «на этой неделе Великобритания приняла меры против нескольких албанцев, связанных с преступностью и коррупцией».

Первый демократически избранный президент Албании и нынешний лидер главной оппозиционной партии 77-летний Сали Бериша заявил, что он находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Великобританию.

«Я был проинформирован письмом о том, что министр внутренних дел запретил мне въезд в Великобританию », — заявил он, подчеркнув, что его обвиняют в связях с оргпреступностью, что является клеветой.

В случившемся Бериша обвинил своего главного политического оппонента, премьер-министра Албании Эди Раму, а также американского миллиардера Джорджа Сороса.

В 2021году ему также запретили въезд в Соединенные Штаты за «коррупционные действия в период нахождения в должности премьер-министра Албании».