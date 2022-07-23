ВСУ из американских систем HIMARS обстреляли мост через реку Ингулец в Херсонской области

Украинские войска обстреляли мост через реку Ингулец в Херсонской области из американских ракетных систем.

Вооруженные силы Украины продолжают применять поставленные Соединенными Штатами ракетные системы HIMARS в боях на Донбассе.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, новой целью ВСУ стал мост через реку Ингулец в Херсонской области.

"Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, снова применив американскую РСЗО HIMARS", - пишет ТАСС.

При этом в пророссийской администрации региона сообщили о том, что обстрел не увенчался успехом, так как сам мост остался цел.

"Мост через реку Ингулец в Херсонской области после обстрелов ВСУ целый, по нему можно передвигаться, сообщил замглавы ВГА", - также передает ТАСС.