Российские войска отразили атаку ВСУ на Новую Каховку

Вооруженные силы Украины провели неудачную попытку нападения на Каховскую ГЭС.

Украинские войска в ночь с 22 на 23 июля попытались совершить нападение на ГЭС, расположенную в Новой Каховке.

Как рассказали в пресс-службе ВГА Каховского района, в ходе нападения были выпущены не менее семи ракет из американских реактивных систем HIMARS.

Также отмечается, что воздушная атака была отбита российскими войсками и электростанция не была повреждена.

"Украина обстреляла район Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, станция не повреждена, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов", - сообщает ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

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