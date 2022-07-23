Российские войска отразили атаку ВСУ на Новую Каховку

Вооруженные силы Украины провели неудачную попытку нападения на Каховскую ГЭС.

Украинские войска в ночь с 22 на 23 июля попытались совершить нападение на ГЭС, расположенную в Новой Каховке.

Как рассказали в пресс-службе ВГА Каховского района, в ходе нападения были выпущены не менее семи ракет из американских реактивных систем HIMARS.

Также отмечается, что воздушная атака была отбита российскими войсками и электростанция не была повреждена.

"Украина обстреляла район Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, станция не повреждена, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов", - сообщает ТАСС.