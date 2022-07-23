Российские войска отразили атаку ВСУ на Новую Каховку
Вооруженные силы Украины провели неудачную попытку нападения на Каховскую ГЭС.
Украинские войска в ночь с 22 на 23 июля попытались совершить нападение на ГЭС, расположенную в Новой Каховке.
Как рассказали в пресс-службе ВГА Каховского района, в ходе нападения были выпущены не менее семи ракет из американских реактивных систем HIMARS.
Также отмечается, что воздушная атака была отбита российскими войсками и электростанция не была повреждена.
"Украина обстреляла район Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, станция не повреждена, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов", - сообщает ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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