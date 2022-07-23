Два американских наёмника ВСУ погибли в боях на Донбассе

Государственный департамент США подтвердил гибель двух американцев, воевавших на стороне Украины в СВО РФ.

В субботу, 23 июля 2022 года, сотрудники пресс-службы Государственного департамент США заявили о том, что два американских военнослужащих, сражавшихся на территории Украины на стороне ВСУ и получавших за это материальное вознаграждение, скончались.

Представители ведомства утверждают, что поддерживают связь с семьями погибших на Донбассе граждан Соединённых Штатов и не раскрывают личности наёмников ВСУ по просьбе их родственников.