Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 60 боевиков нацбатальона «Донбасс»

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении шестидесяти украинских боевиков батальона территориальной обороны «Донбасс» в селе Вернехнекаменское.

22 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российская армия нейтрализовала 60 боевиков украинского батальона «Донбасс» в населённом пункте Вернехнекаменское.

Конашенков уточнил, что ликвидация военнослужащих территориальной обороны ВСУ в селе Бахмутского района ДНР была произведена посредством нанесения высокоточного артудара солдатами воздушно-космических сил РФ по пункту временной дислокации нацбатальона «Донбасс».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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