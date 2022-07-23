Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 60 боевиков нацбатальона «Донбасс»

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении шестидесяти украинских боевиков батальона территориальной обороны «Донбасс» в селе Вернехнекаменское.

22 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российская армия нейтрализовала 60 боевиков украинского батальона «Донбасс» в населённом пункте Вернехнекаменское.

Конашенков уточнил, что ликвидация военнослужащих территориальной обороны ВСУ в селе Бахмутского района ДНР была произведена посредством нанесения высокоточного артудара солдатами воздушно-космических сил РФ по пункту временной дислокации нацбатальона «Донбасс».