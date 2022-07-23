Прием, который в разы увеличит урожайность смородины и крыжовника

Чтобы крыжовник и смородина активно плодоносили, достаточно провести всего лишь небольшую агротехническую манипуляцию.

Среди садовых ягодных культур крыжовник и смородина являются наиболее распространенными и ранними. Соперничать с ними в этом может разве что жимолость. У них раньше других садовых растений начинается процесс вегетации, а также образование цветов и завязей будущих ягод.

Если перед садоводом стоит задача сохранить и приумножить урожайность крыжовника и смородины, то ему очень важно не упустить момент, наступающий после того, как с кустарников облетели последние цветки. Ведь, далеко не из всех образовавшихся завязей развиваются ягоды. Некоторые из них могут погибнуть.

Чтобы этого не происходило, следует действовать в вышеуказанный момент по следующему алгоритму. В первую очередь кустарник после цветения будет нуждаться в комплексной подкормке, в составе которой должен содержаться азот, калий, фосфор и иные микроэлементы, являющиеся для кустарников столь же важными как витаминные комплексы для человека.

Оптимальное время для подкормки это конец мая или начало июня. Удобрять кусты можно и методом опрыскивания листвы, и внося подкормку в почву. Подходящими препаратами будут КомплеМет, Кристалон зеленый Особый, Кемира, Эколист и др. Главное проверить в составе содержание микроэлементов.

Смородина и крыжовник любят влажную среду, поэтому крайне важно уделять внимание своевременному поливу. Особенно это важно в период образования завязей, чтобы ягоды были крупными и вкусными. На квадратный метр грунта вокруг кустарника единовременно потребуется четыре-пять ведер воды. Такой обильный полив можно осуществлять раз в месяц.

Мульчирование тоже эффективный прием для получения урожайности, особенно смородины. Подойдет раскисленный торф или компост, т. к. эти культуры любят плодородные жирные почвы. Крыжовника это касается практически в той же мере, что и смородины.

При обилии ягод, они могут оттягивать ветки кустарника к земле, из-за чего последние ломаются и повреждаются болезнями из-за близости к почве. Чтобы этого не происходило, крайне важно своевременно оказывать кустарникам механическую поддержку. Для этого нужно по мере созревания ягод регулярно осматривать ветки, и делать для них опоры.

Такая технология помимо сохранения здоровья ветвей создаст благоприятные условия для того, чтобы кустарник отлично проветривался. А достаточное количество воздушного пространства и кислорода также благоприятно повлияет на созревание урожая.