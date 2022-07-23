Что будет, если посеять чеснок не отдельными зубчиками, а целой луковицей

Оригинальным, непривычным, но в то же время эффективным приемом может стать посев чеснока цельной луковицей: что из этого может получиться?

Чтобы регулярно получать обильный урожай озимого чеснока, стоит уделить внимание процессу его оздоровления. Причем справиться с этой довольно глобальной задачей можно всего за один сезон.

Многим огородникам известен прием посадки бульбочек, из которых получается севок, после высаживания и проращивания которого получается небольшая луковица. Зубцы от нее на следующий год повторно высаживаются, и уже получается полноценная луковица.

Проблема такого приема заключается в его протяженности во времени. Весь цикл занимает три года. А затем после четырех-пяти лет плодоношения прием придется повторять вновь.

Но существует метод, позволяющий оздоровить озимый чеснок гораздо быстрее. Всего за один год. Секрет заключается в посадке целой луковицы. При этом качество посадочного материала для оздоровительной цели не будет иметь принципиально важного значения.

Итак, необходимо взять целые луковицы чеснока, предварительно протравить перед посадкой. Использовать для этой цели можно древесную золу или специализированные препараты, которые надежно защитят посадку от болезней и повреждения насекомыми-вредителями.

Длительность протравки не должна превышать получаса-часа, после чего луковицы высаживаются в грядку.

Когда наступит весна, чеснок пойдет в рост. Каждый зубчик будет стремиться сформировать собственную луковицу, но сделать это свободно у него не будет получаться, поскольку его будут теснить другие. В результате луковички получатся не слишком крупные и, скорее всего, приобретут неправильную для чеснока форму.

Но это не должно вас настораживать, поскольку главная цель достигнута. Прорастая в сложных условиях, луковицы нового урожая улучшат свои показатели жизнестойкости, а значит и произойдет оздоровление.

На следующий год неправильные луковицы уже можно разделить на отдельные зубцы, и получить из них полноценные крупные головки диаметром до двенадцати сантиметров.

Для повышения урожайности чеснок рекомендуется мульчировать десятисантиметровым слоем соломы на зиму. Это позволяет сохранить влагу в почве, препятствует росту сорных растений, что избавит от необходимости частой прополки, а также уберегает чеснок от вредителей, которые не любят мульчированные участки.

Ухаживать за чесноком следует обычным способом, регулярно вносить удобрения в зависимости от типа и степени кислотности почвы, а также не забывать о своевременном поливе.