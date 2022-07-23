Как подкормить томаты, огурцы и перцы без внесения удобрений, и получить сказочный урожай
Помимо традиционного удобрения огородных посадок помидоров, огурцов и перца, существует и прием, ничуть не менее действенный, не требующий внесения типовых подкормок.
Многим огородникам знакома ситуация, когда они прилагают все усилия, заботясь о посадках томатов, перцев и огурцов: регулярно удобряют, пропалывают, поливают, рыхлят грунт на грядках, но это не дает должного результата. Растения все равно выглядят хилыми, листва желтеет, они останавливаются в росте, что, естественно, не способствует ожиданию щедрого урожая.
В связи с этим нередки случаи, когда хозяева дачных и приусадебных участков и вовсе могут отчаяться получить достойный богатый урожай, решив, что у них недостаточно талантов агротехников, чтобы огородные культуры росли сильными, и обильно плодоносили.
Но на самом деле все далеко не так печально. Решить проблему зачастую можно очень просто, не прибегая к сложным и дорогостоящим технологиям. Средство есть практически у каждого из нас на кухне.
К счастью, существует методика, с помощью которой можно вернуть здоровье и жажду жизни любым посадкам. При этом вносить специализированные препараты из садоводческого магазина не придется.
В основе такой чудо-подкормки будет лежать обычная лимонная кислота, которая присутствует в хозяйстве практически любого человека. И в то же время для растений она является источником сил и энергии за счет того, что мобилизирует содержание в почве таких элементов как кальций, цинк, железо, марганец, фосфаты и медь.
А для растений это станет полноценной витаминизацией, которая при отсутствии более сложных проблем в виде болезней или влияния насекомых-вредителей обеспечит их усиленный рост и обильное плодоношение.
Живительный раствор приготовить несложно. Для этого нужно будет добавить в десятилитровое ведро воды одну столовую ложку лимонной кислоты, и хорошенько размешать. После этого можно приступать к поливу посадок томатов, огурцов и перца. На один кустик будет достаточно поливки в объеме от пятисот миллилитров до литра.
После проведения такой нехитрой в общем-то манипуляции достаточно будет всего одной недели, чтобы оценить ее результативность. При осмотре своих посадок вы заметите, что их стебли обрели упругость, листочки окрепли и приобрели характерный для здорового растения насыщенный зеленый оттенок.
Использование лимонной кислоты в качестве оздоровительной подкормки позволяет уменьшить вероятность появления недостатка фосфора и калия, а также защитит растущие огурцы, перцы и томаты от образования на них вершинной гнили.
Опубликовано: Elsa
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