Как следует подкармливать петунию, чтобы она пышно цвела яркими цветами

Ваша петуния будет радовать вас яркими, сказочно красивыми цветами в течение сезона, если вы обеспечите ей эффективную подкормку.

Приезжая в гости на дачный или приусадебный участок к друзьям, мы обязательно залюбуемся роскошными цветущими петуниями. И неудивительно, что многим захочется обзавестись такой красотой и у себя на участке. Цветы петунии действительно потрясающе выглядят. Вот только далеко не каждый рискнет взяться за выращивание этого однолетнего цветущего растения, и уж тем более заняться подготовкой рассады.

Дело в том, что петуния имеет репутацию сложного и капризного растения. Но на самом деле, если разобраться, как за ней ухаживать, сомневаться не придется. Знания и последующий за их применением опыт обязательно помогут справиться с задачей по выращиванию петунии.

После пикировки может обнаружиться, что петуния замедлила свой рост. Но это на самом деле нормальное явление. В этот период растение просто активирует все свои силы на то, чтобы глубже и качественней укорениться.

Чтобы облегчить этот процесс, спустя пару недель после манипуляции, следует подкормить петунию азотосодержащим препаратом. Подойдет Нитрофоска, Аммиачная селитра, Аммофоска, Карбамид, Нитроаммофоска. Препарат неизбежно активирует разрастание листиков.

Азотосодержащие удобрения можно вносить в область посадки петунии каждые две недели, но только до того момента, когда начнутся формироваться бутоны. Когда же они появятся, растению в большей степени понадобится фосфор для укрепления корневой системы.

Если же она не будет достаточно развита, растение не сможет усваивать необходимые ему для качественного цветения вещества. Оптимальной подкормкой в это время может стать Монофосфаткалия или его аналоги с повышенным содержанием фосфора. В совокупности фосфорных подкормок может быть две или три.

При появлении первых цветов петунию нужно удобрять уже препаратами с калием, к примеру, сульфатом калия. Именно калий будет ускорять рост бутонов, обеспечит яркость цветов и продолжительность цветения. Однако, тут важно не переборщить. Избыток калия может дать обратный эффект.

Очень важно, чтобы в состав удобрений помимо основных элементов входили цинк, бор и марганец. Из органических подкормок хорошо будут восприняты петуниями настои из банановой кожуры и крапивы, а также куриного помета. Последний нужно будет развести водой в пропорции один к одному, настоять десять дней, потом развести из расчета один к десяти водой еще раз, и поливать полученным препаратом петунию раз в неделю.