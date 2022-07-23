Три приема ухода за клубничными посадками для достижения максимальной урожайности с куста

Чтобы клубничные посадки плодоносили как можно активнее и крупными сладкими ягодами, ухаживать за растением нужно на протяжении всего периода его роста и развития.

Клубника самая популярная садовая ягода, и одна из самых вкусных. Но, чтобы вырастить достойный урожай необходимо вооружиться знаниями, и разумно их применять. Одним из самых ответственных периодов будет время накануне цветения. В средней полосе России это время приходится на первую половину мая, а если весна выдалась холодной, то зацветет клубника, скорее всего, ближе к концу мая.

Но активация соответствующих процессов происходит уже к концу апреля. Поэтому в это время крайне важно внести в грунт на клубничной грядке азотосодержащие удобрения. Это существенно активирует рост растения.

Следующий раз удобрения понадобятся, когда начнут формироваться цветоносы. Незадолго до цветения клубника очень нуждается в калийной подкормке. Однако, это не аксиома. Подкормка может и не потребоваться, если клубника была высажена осенью в тщательно удобренную почву. Но это касается только первого года после посадки. Во второй и третий год удобрение просто необходимо.

И самым простым и доступным будет внесение древесной золы. Она содержит большое количество фосфора, кальция, бора и калия. Бор отвечает за количество завязей на кустарнике. Эффективнее всего приготовить зольный раствор по следующему рецепту.

В десять литров воды нужно добавить стакан золы и стакан девятипроцентного уксуса и все перемешать. Для удобрения будет достаточно трехсот-пятисот миллилитров раствора на один клубничный кустик.

Кто-то удивится наличию уксуса в составе. Но он просто необходим, поскольку активирует усвоение клубникой жизненно необходимого ей для формирования здоровых и вкусных ягод кальция.

Клубника является лакомой для таких насекомых-вредителей как долгоносик, земляничный клещ. Последние лишают растение соков в листьях, и цветки просто засыхают, а ягоды останавливаются в развитии. Долгоносик же прогрызает бутончики и откладывает в них свои яйца, что также уничтожает потенциальный урожай.

Очень эффективным и безвредным способом борьбы с вредителями будут такие биопрепараты как Битоксибациллин и Фитоверм.

Если клубнику повреждают личинки майского хруща, то следует выдернуть растение с корнем, раскопать грунт, убрать личинок, и посадить клубничный кустик вновь. Если повреждение корневой системы было не сильным, растение может восстановиться. Но этого лучше не допускать.

От майского хруща помогает настой из Метаризина на основе почвенного гриба. Достаточно одной чайной ложки на десять литров воды.