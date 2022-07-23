Евросоюз скорректировал санкции против России ради энергетической безопасности
Страны-члены Евросоюза согласовали корректировки санкций в отношении России. Теперь государственные компании «Роснефть» и «Газпромнефть» смогут поставлять нефть в третьи страны.
Сообщается, что эти меры приняты для ограничения рисков для глобальной энергетической безопасности.
Ранее крупные торговые дом Vitol, Glencore и Trafigura, а также крупные нефтяные компании Shell и Total, прекратили торговлю российской нефтью для третьих лиц, ссылаясь на санкции ЕС, включая ограничения на страхование.
В заявлении ЕС говорится, что принято решение о продлении действия исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.
Источники сообщают, что ограничения Евросоюза привели бы к тому, что Китай и Индия покупали бы нефть через мелких частных трейдеров.
В результате российская торговля нефтью переместилась бы в серые зоны со слабой страховкой от несчастных случаев и обслуживалась бы старыми судами.
При этом дипломаты Евросоюза в среду договорились о новом пакете санкций против Москвы за вторжение в Украину, включая запрет на импорт золота из России и замораживание активов крупнейшего кредитора страны Сбербанка.
В российском МИД новые санкции назвали незаконными и предрекли разрушительные последствия для безопасности и части мировой экономики.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Дачники рассказали о календаре обрезки плодовых деревьев
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Дачники рассказали, что необходимо делать с розами после цветения
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области