Системы ПВО армии России отразили удар ВСУ по Мелитополю в Запорожской области
Российские системы ПВО перехватили украинские ракеты, направленные на город Мелитополь.
В ночь на 24 июля официальный представитель временной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал новое сообщение в своём Telegram-канале, заяви, что украинские войска произвели попытку атаковать Мелитополь с помощью ракет и беспилотников.
Рогов осудил желание ВСУ нанести урон городу во время сна его жителей, подчеркнув, что российские системы противовоздушной обороны отразили все угрозы для Мелитополя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля
Spectator: МИД Германии допустил отказ поддерживать Украину из-за нехватки газа
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ
Рогов: в странах Запада массово изымают детей у украинских беженцев
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ