Системы ПВО армии России отразили удар ВСУ по Мелитополю в Запорожской области

Российские системы ПВО перехватили украинские ракеты, направленные на город Мелитополь.

В ночь на 24 июля официальный представитель временной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал новое сообщение в своём Telegram-канале, заяви, что украинские войска произвели попытку атаковать Мелитополь с помощью ракет и беспилотников.

Рогов осудил желание ВСУ нанести урон городу во время сна его жителей, подчеркнув, что российские системы противовоздушной обороны отразили все угрозы для Мелитополя.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 