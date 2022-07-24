Системы ПВО армии России отразили удар ВСУ по Мелитополю в Запорожской области

Российские системы ПВО перехватили украинские ракеты, направленные на город Мелитополь.

В ночь на 24 июля официальный представитель временной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал новое сообщение в своём Telegram-канале, заяви, что украинские войска произвели попытку атаковать Мелитополь с помощью ракет и беспилотников.

Рогов осудил желание ВСУ нанести урон городу во время сна его жителей, подчеркнув, что российские системы противовоздушной обороны отразили все угрозы для Мелитополя.