Politico: за неделю в Донбассе погибли 4 наёмника из США, Канады и Швеции

Издание Politico рассказало о гибели четырёх иностранных наёмников на Донбассе за минувшую неделю.

24 июля информационное агентство Politico сообщило, что командир зарубежных войск Руслан Мирошниченко рассказал о гибели четверых иностранных наёмников на Донбассе всего за неделю. Среди погибших числятся два гражданина США Люк Люцишин и Брайан Янг, а также гражданин Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни.

Все погибшие входили в иностранных отряд специальных операций и воевали на стороне армии Украины. Примечательно, что днём ранее американский Госдеп подтвердил данные о гибели двух своих граждан на Донбассе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 