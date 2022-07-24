Politico: за неделю в Донбассе погибли 4 наёмника из США, Канады и Швеции
Издание Politico рассказало о гибели четырёх иностранных наёмников на Донбассе за минувшую неделю.
24 июля информационное агентство Politico сообщило, что командир зарубежных войск Руслан Мирошниченко рассказал о гибели четверых иностранных наёмников на Донбассе всего за неделю. Среди погибших числятся два гражданина США Люк Люцишин и Брайан Янг, а также гражданин Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни.
Все погибшие входили в иностранных отряд специальных операций и воевали на стороне армии Украины. Примечательно, что днём ранее американский Госдеп подтвердил данные о гибели двух своих граждан на Донбассе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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