Издание Politico рассказало о гибели четырёх иностранных наёмников на Донбассе за минувшую неделю.

24 июля информационное агентство Politico сообщило, что командир зарубежных войск Руслан Мирошниченко рассказал о гибели четверых иностранных наёмников на Донбассе всего за неделю. Среди погибших числятся два гражданина США Люк Люцишин и Брайан Янг, а также гражданин Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни.

Все погибшие входили в иностранных отряд специальных операций и воевали на стороне армии Украины. Примечательно, что днём ранее американский Госдеп подтвердил данные о гибели двух своих граждан на Донбассе.