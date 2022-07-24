Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Министерство обороны Турции исключило причастность российских военных к удару по одесскому порту.
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что связался с российскими коллегами после обстрела порта в Одессе. В ходе беседы с представителями Минобороны России турецкая сторона подтвердила непричастность российских военных к инциденту.
Напомним, что 23 июля был произведён обстрел торгового порта в Одессе. Украинская сторона обвинила Россию в нарушении вчерашней договорённости по зерну, отметив, что Россия обещала неприкосновенность портов Украины на время вывоза пшеницы за рубеж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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