NI: Байден и Пентагон проявили слабую реакцию на пуск российской ракеты «Сармат»
Издание The National Interest утверждает, что правительство США проявило недостаточную реакцию на пуск российской ядерной ракеты "Сармат".
24 июля экс-сотрудник американского Пентагона Марк Шнайдер опубликовал статью для газеты The National Interest, где раскритиковал реакцию правительства Соединённых Штатов на пуск российской ядерной межконтинентальной ракеты "Сармат" в минувшем апреле.
По мнению Шнайдера, правительство США было заранее предупреждено о пуске "Сармата", оказавшись в иллюзии безопасности из-за того, что снаряд не был направлен на американское государство в этот раз.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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