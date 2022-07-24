NI: Байден и Пентагон проявили слабую реакцию на пуск российской ракеты «Сармат»

Издание The National Interest утверждает, что правительство США проявило недостаточную реакцию на пуск российской ядерной ракеты "Сармат".

24 июля экс-сотрудник американского Пентагона Марк Шнайдер опубликовал статью для газеты The National Interest, где раскритиковал реакцию правительства Соединённых Штатов на пуск российской ядерной межконтинентальной ракеты "Сармат" в минувшем апреле.

По мнению Шнайдера, правительство США было заранее предупреждено о пуске "Сармата", оказавшись в иллюзии безопасности из-за того, что снаряд не был направлен на американское государство в этот раз.