Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в ударе по порту Одессы
Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Россия стоит за ракетным ударом по одесскому порту.
24 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен публично заявил, что армия России якобы несёт ответственность за ракетный удар по порту в Одессе. При этом Блинкен не привёл никаких доказательств своим словам, однако отметил, что таким образом Москва пытается лишить Украину средств к существованию, не давая Киеву продавать своё зерно.
Вместе с тем в Министерстве обороны Турции заявили, что российское командование армией опровергло причастность ВС РФ к ракетному обстрелу Одессы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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