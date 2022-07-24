Войска РФ на Донбассе ликвидировали наемников из США, Канады и Швеции

Российские войска в Украине уничтожили наемников из нескольких западных стран.

Как сообщает российское издание "Московский комсомолец", войска Российской Федерации в ходе боев в Украине уничтожили несколько иностранных наемников.

По данным источник, 18 июля были ликвидированы наемники из Соединенных Штатов Америки, Канады, а также Швеции.

Более того, приводятся имена убитых западных наемников: Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг из США, Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвардо Селандер Патриньяни из Швеции.

"Руслан Мирошниченко, командир иностранных боевиков, заявил в субботу, что погибли два гражданина США – Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг. Он сказал, что они были убиты вместе с Эмилем-Антуаном Руа-Сируа из Канады и Эдвардом Селандером Патриньяни из Швеции 18 июля", - пишет издание.