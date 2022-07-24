Четыре наёмника ВСУ из США, Канады и Швеции погибли на Донбассе

Командир группы наёмников ВСУ Мирошниченко сообщил о гибели четырёх иностранных боевиков из США, Канады и Швеции, попавших в засаду на Донбассе.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, американское издание «Политико» сообщает, ссылаясь на командира иностранных наёмников ВСУ Руслана Мирошниченко, что в сражениях против российской армии на востоке ДНР погибли четыре иностранных наёмника.

Мирошниченко уточнил, что 18 июля российские военнослужащие ликвидировали Люка «Скайуокера» Люцишина и Брайана Янга, которые были гражданами США, а также канадца Эмиля-Антуана Руа-Сируа и шведа Эдварда Селандера Патриньяни.