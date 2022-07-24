Вооруженные силы РФ ликвидировали на Донбассе наемника из Польши

Польский наемник Томаш Валентек, воевавший на стороне Украины, погиб несколько дней назад на Донбассе. Информацию о его смерти подтвердила организация MMA Polska.

СМИ сообщили о гибели польского наемника в Украине несколько дней назад, но польское правительство пока не подтвердило эту информацию. По данным журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела в начале этой недели.

Как4 сообщает tvp.info, его тело, вероятно, еще не привезли в Польшу. О смерти польского наемника в Украине сообщила и организация MMA Polska, которая в субботу объявила о смерти Томаша Валентека.

"С большой грустью мы получили информацию о гибели Томка, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром", — написала организация в Twitter.

По данным британских СМИ, против России воюют более 20 тысяч иностранных наемников. В Вооруженные Силы Украины пошли добровольцы из более чем 50 стран мира.