Минобороны России признало атаку российских войск на порт в Одессе

Министерство обороны России заявило, что войска страны обстреляли порт в Одессе.

Министерство иностранных дел Российской Федерации приводит заявление российского Министерства обороны.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится о том, что войска РФ нанесли удар по морскому порту в Одессе.

При этом отмечается, что был уничтожен военный корабль, а также склад с противокорабельными американскими ракетами Harpoon.

"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon", - говорится в сообщении.

Уничтожено было и предприятие по ремонту кораблей.