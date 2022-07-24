Минобороны России признало атаку российских войск на порт в Одессе
Министерство обороны России заявило, что войска страны обстреляли порт в Одессе.
Министерство иностранных дел Российской Федерации приводит заявление российского Министерства обороны.
В сообщении российского оборонного ведомства говорится о том, что войска РФ нанесли удар по морскому порту в Одессе.
При этом отмечается, что был уничтожен военный корабль, а также склад с противокорабельными американскими ракетами Harpoon.
"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon", - говорится в сообщении.
Уничтожено было и предприятие по ремонту кораблей.
Опубликовано: Николай Скира
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