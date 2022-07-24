Наемник из Польши, боец MMA убит на Донбассе

Ассоциация MMA Польши заявила в соцсетях о гибели на Донбассе члена ассоциации, единоборца Томека Валентека.

Томек, как польский доброволец служил в интернациональном батальоне Украины и там погиб, сообщает ассоциация.

«Томек выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром», — говорится в завершении сообщения.

Ранее Минобороны РОссии сообщало, что польские наемники одни из наиболее многочсиленных в интернациональном легионе Украины.