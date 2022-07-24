Российские войска уничтожили склад с ракетами Harpoon и военный корабль ВСУ в порту Одессы

В Мексике начались массовые протесты из-за отключения воды в домах, но не на предприятиях

В крупном мексиканском городе Монтеррее, как и в других частях страны, набирает обороты водный кризис. Засуха осушила три водохранилища, которые обеспечивают около 60% воды для 5 миллионов жителей региона.

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