Российские войска уничтожили склад с ракетами Harpoon и военный корабль ВСУ в порту Одессы

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по порту в Одессе, сообщили в Минобороны.

Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар высокоточным оружием по морскому порту в городе Одесса.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, удар был нанесен по военным объектам в данном порту.

Отмечается, что поражены были склад с противокорабельными ракетами американского производства Harpoon и украинские военный корабль.

Также российские войска уничтожили предприятие, производившее ремонт военных кораблей.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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