Российские войска уничтожили склад с ракетами Harpoon и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по порту в Одессе, сообщили в Минобороны.
Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар высокоточным оружием по морскому порту в городе Одесса.
Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, удар был нанесен по военным объектам в данном порту.
Отмечается, что поражены были склад с противокорабельными ракетами американского производства Harpoon и украинские военный корабль.
Также российские войска уничтожили предприятие, производившее ремонт военных кораблей.
Опубликовано: Николай Скира
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Российские войска уничтожили склад с ракетами Harpoon и военный корабль ВСУ в порту Одессы
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