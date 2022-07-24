Великобритания поставила Украине самоходные ЗРК малой дальности Stormer HVM

Бронированная гусеничная платформа с ракетной установкой Starstreak имеет внутри корпуса восемь готовых к пуску ракет и до 12 запасных. Starstreaks имеют двухступенчатый твердотопливный ракетный двигатель и движутся со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука — около 3,5 Маха. Дальность полета ракеты составляет от 1,5 до 5,5 км.

Starstreaks может бороться не только с воздушными, но и с наземными целями. Military Today сообщает, что ракеты обладают достаточной кинетической энергией, чтобы пробить лобовую броню боевой машины пехоты.