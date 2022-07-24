Великобритания поставила Украине самоходные ЗРК малой дальности Stormer HVM
В сети появились фото первых самоходных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Stormer HVM, которые Украина получила от Великобритании, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Stormer HVM (High Velocity Missile) — система ПВО малой дальности, разработанная для защиты от ударных вертолетов и низколетящих самолетов. Система базируется на модифицированном бронетранспортере Alvis Stormer и оснащена ракетами Starstreak.
Система Stormer HVM весит 13,5 т, имеет длину 5,6 м, ширину 2,8 м и высоту 3,4 м. Она оснащена дизельным двигателем Perkins T6 3544. Максимальная скорость Stormer HVM составляет 80 км/ч, а запас хода составляет около 600 км. Машина рассчитана на экипаж из 3 человек. Используемая броня обеспечивает ему защиту от осколков стрелкового оружия и артиллерийских снарядов. Автомобиль также оснащен системой защиты от химических, биологических и ядерных факторов.
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Бронированная гусеничная платформа с ракетной установкой Starstreak имеет внутри корпуса восемь готовых к пуску ракет и до 12 запасных. Starstreaks имеют двухступенчатый твердотопливный ракетный двигатель и движутся со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука — около 3,5 Маха. Дальность полета ракеты составляет от 1,5 до 5,5 км.
Starstreaks может бороться не только с воздушными, но и с наземными целями. Military Today сообщает, что ракеты обладают достаточной кинетической энергией, чтобы пробить лобовую броню боевой машины пехоты.
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Также отмечается, что Stormer HVM имеет возможность обнаруживать самолеты с расстояния 18 км, а вертолеты — с расстояния 8 км, а также оперативно реагировать на возникающие угрозы. От захвата цели до пуска ракеты проходит менее 5 секунд.
Украина получила 5 или 6 (количество варьируется в зависимости от источника) зенитно-ракетных комплексов малой дальности Stormer HVM из Великобритании
Опубликовано: Николай Скира
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Великобритания поставила Украине самоходные ЗРК малой дальности Stormer HVM
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