Сенатор по культуре Берлина заявил, что в Германию бежало много геев с Украины

Организаторы Кристофер Стрит Дей в Берлине оценили общее количество участников в 600 000 человек.

Вечеринка ЛГБТ+ в Берлине была самой масштабной в ЕС, ранее марши проходили во многих городах союза. Участники движения высказывались за свободу и уважение, против ненависти и дискриминации.

Были на КСД и политические послания. На открытии берлинский сенатор по культуре Клаус Ледерер напомнил о ситуации на Украине.

«Тысячи людей бежали, в том числе много гомосексуалистов… В Германии люди из сообщества подвергаются дискриминации», - пожаловался Ледерер, который сам является открытым геем.