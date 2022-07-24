Сенатор по культуре Берлина заявил, что в Германию бежало много геев с Украины
Организаторы Кристофер Стрит Дей в Берлине оценили общее количество участников в 600 000 человек.
Вечеринка ЛГБТ+ в Берлине была самой масштабной в ЕС, ранее марши проходили во многих городах союза. Участники движения высказывались за свободу и уважение, против ненависти и дискриминации.
Были на КСД и политические послания. На открытии берлинский сенатор по культуре Клаус Ледерер напомнил о ситуации на Украине.
«Тысячи людей бежали, в том числе много гомосексуалистов… В Германии люди из сообщества подвергаются дискриминации», - пожаловался Ледерер, который сам является открытым геем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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