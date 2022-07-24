Министр обороны Польши: Мы создадим вторую по силе армию НАТО

Польша намерена создать первую по силе армию НАТО на территории Европейского континента.

Глава Министерства обороны Польши заявил о намерении страны создать первую по боеспособности армию НАТО на территории Европы.

Как заявил Мариуш Блащак, польская армия одним своим существованием должна лишать любого агрессора желания нападать.

н

Получается, что фактически Блащак заявляет о намерении преобразовать польскую армию во вторую по мощи армию в НАТО.

На данный же момент Globalfirepower ставит польские вооруженные силы на 24-е место в мире.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 