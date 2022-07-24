Министр обороны Польши: Мы создадим вторую по силе армию НАТО

Польша намерена создать первую по силе армию НАТО на территории Европейского континента.

Глава Министерства обороны Польши заявил о намерении страны создать первую по боеспособности армию НАТО на территории Европы.

Как заявил Мариуш Блащак, польская армия одним своим существованием должна лишать любого агрессора желания нападать.

Получается, что фактически Блащак заявляет о намерении преобразовать польскую армию во вторую по мощи армию в НАТО.

На данный же момент Globalfirepower ставит польские вооруженные силы на 24-е место в мире.