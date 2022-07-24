Полковник ВСУ Виталий Гуляев погиб в боях на юге Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о гибели командира 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода ВСУ Виталия Гуляева.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, бывший президент Украины Пётр Порошенко в своих социальных сетях сообщил о смерти Виталия Гуляева, который командовал украинской 28-й отдельной механизированной бригадой, размещённой на территории Одесской области.
Порошенко также отметил, что ликвидированный ВС РФ полковник ВСУ Гуляев вместе с бойцами своей бригады имени Рыцарей Зимнего похода готовился начать контрнаступление на юге Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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