Полковник ВСУ Виталий Гуляев погиб в боях на юге Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о гибели командира 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода ВСУ Виталия Гуляева.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, бывший президент Украины Пётр Порошенко в своих социальных сетях сообщил о смерти Виталия Гуляева, который командовал украинской 28-й отдельной механизированной бригадой, размещённой на территории Одесской области.

Порошенко также отметил, что ликвидированный ВС РФ полковник ВСУ Гуляев вместе с бойцами своей бригады имени Рыцарей Зимнего похода готовился начать контрнаступление на юге Украины.