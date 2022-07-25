Стремоусов: новая попытка контрнаступления ВСУ на Херсон потерпела крах

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска предприняли провальную попытку атаковать регион.

Утром 25 июля официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что армия Украины предприняла очередную неудачную попытку контрнаступления на Херсон. По мнению Стремоусова, контрнаступление ВСУ на Херсонскую область никогда не будет успешным, поскольку регион представляет собой труднопроходимую степь.

Также Кирилл Стремоусов считает, что украинское командование по-настоящему не интересует освобождение Херсонской области, поскольку под прикрытием этой цели правительство Украины пытается выпросить у Запада больше денег.