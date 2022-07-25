Верховная рада подтвердила гибель полковника ВСУ Виталия Гуляева
Представитель Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что в Николаевской области убит украинский полковник Виталий Гуляев.
25 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что накануне в Николаевской области был убит полковник украинских ВС Виталий Гуляев, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева с 2014 года.
Гуляев был командиром 28-ой бригады вооружённых сил Украины в Одессе и был убит солдатами ВС России на южном направлении фронта накануне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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