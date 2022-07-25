Замглавы Херсона сообщил о масштабном наступлении ВСУ
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Херсонской области.
Украинские Вооруженные силы предприняли попытку провести контраступательную операцию на территории Херсонской области.
Об этом сообщил заместитель главы администрации подконтрольного Российской Федерации региона Стремоусов. ;
Стремоусов также заявил, что российские войска отбили наступление украинских частей на подконтрольные РФ территории.
"Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах", - заявил Стремоусов.
Ранее о контрнаступлении украинских подразделений сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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