The Times: Запад скрывает успехи России на Донбассе
The Times пишет, что западные страны намеренно умалчивают об успехах России на Донбассе.
Авторитетное издание The Times обвиняет западные средства массовой информации в намеренном сокрытии информации о происходящем в Украине.
По мнению автором, СМИ запада не говорят всю правду об успехах российский войск в специальной военной операции на Донбассе.
"Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине", - пишет газета Times.
Опубликовано: Николай Скира
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