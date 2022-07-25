The Times: Запад скрывает успехи России на Донбассе

The Times пишет, что западные страны намеренно умалчивают об успехах России на Донбассе.

Авторитетное издание The Times обвиняет западные средства массовой информации в намеренном сокрытии информации о происходящем в Украине.

По мнению автором, СМИ запада не говорят всю правду об успехах российский войск в специальной военной операции на Донбассе.

"Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине", - пишет газета Times.

Опубликовано: Николай Скира

 

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